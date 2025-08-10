پخش زنده
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: از رسانهها میخواهیم اطلاعات دقیق در اختیار مردم قرار دهند تا سطح سواد سلامت در کشور افزایش یابد؛ زیرا اگر علم و آگاهی داشته باشیم، توان پیشگیری و مراقبت نیز بیشتر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نشست خبری روز خبرنگار افزود: هیچ نهادی مانند وزارت بهداشت نیست، چون ما همواره با مردم در تماس هستیم. امیدوارم در همه عرصهها این ارتباط برقرار شود تا بتوانیم بهتر خدمترسانی کنیم. قطعاً اگر آگاهی داشته باشیم، میتوانیم پیشگیری کنیم.
محمدرضا ظفرقندی گفت: ملت عزیز ایران شایسته بهترین خدمات درمانی و بهرهمندی از بهداشت پیشگیرانه تا درمان بیماریهای پیشرفته است.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: خوشبختانه، طی ۲۰ سال گذشته هیچ موردی از بیماری فلج اطفال در کشور گزارش نشده و این نشاندهنده موفقیت بزرگ ایران در حوزه سلامت است؛ موفقیتی که حتی بسیاری از کشورهای پیشرفته به آن دست نیافتهاند.
محمدرضا ظفرقندی گفت: امروز، با وجود سختترین تحریمها، توانستهایم با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، کمبودها را جبران کنیم و روند خدمترسانی را بدون وقفه ادامه دهیم.
وزبر بهداشت با اشاره بر اضافه وزن ۳۰ تا ۵۰ درصد کودکان در کشور گفت: کم تحرکی آفتی است که امروز جامعه را مورد تهدید قرار میدهد؛ این موضوع هم در کودکان هم در بزرگسالان مورد مشاهده است. درصد قابل توجهی از کودکان، یعنی چیزی بین ۳۰ تا ۵۰ در استانهای مختلف دچار اضافه وزن هستند و این شروع یه سری بیماری است یعنی طبیعتا بعضی از بیماریهای عروقی از همین سن شروع خواهد گرفت.
محمدرضا ظفرقندی افزود: برخی رفتارهای اداری از جمله پشت میز نشینی و عدم پرداختن به ورزش همگانی باعث بروز بیماریهای مختلف دیابت فشار خون خواهد شد، بنابراین فعالیتهای بدنی میتواند هم باعث تقویت جسمی و هم باعث تقویت روحی شود البته یکی از مشکلات که در بیماریهایی مثل افسردگی و مشکلات روانی داریم نپرداختن به فعالیتهای جسمی و ورزشی است
وزیر بهداشت تصریح کرد: اخیراً با وزارت ورزش و جوانان جلسه مشترک داشتیم و با این وزارتخانه برای اجرای برنامههایی مشترک هماهنگ شدیم که انشالله در ابعاد مختلف هم حوزه دانشجویی و هم حوزه ورزش همگانی بتوانیم کم تحرکی را جبران کنیم.