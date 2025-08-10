به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، با فرارسیدن ایام پیاده‌روی عظیم اربعین حسینی، سریش آباد بار دیگر با نمایش همبستگی، عشق و تعهد مردمی، حضوری موثر در مسیر خدمت‌رسانی به زائران امام حسین(ع) دارد.

موکب‌های سریش آباد که طی سال‌های گذشته نقش پررنگی در خدمت رسانی داشته اند، امسال نیز با سازماندهی گسترده‌تر و برنامه‌ریزی منسجم‌تر، آماده ارائه خدمات متنوع به زائرین اربعین حسینی هستند.

این حضور نه تنها نشان‌دهنده عشق و ارادت مردم سریش آباد به اهلبیت‌(ع) بلکه بیانگر روحیه‌ای جهادی و مردمی در راستای ترویج فرهنگ خدمت و همدلی است.

در همین راستا، در آستانه پیاده‌روی میلیونی اربعین حسینی، ۵ موکب در شهر سریش آباد برای خدمت‌رسانی به زائران سازمان‌دهی شده است.

پذیرایی، خدمات درمانی و راهنمایی زائران در این موکب ها انجام می شود.

این موکب‌ها در مسیر زائرین اربعین، از استانهای آذربیجان شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل و زنجان و مسلمانان کشور آذربایجان، واقع شده است.

این حرکت مردمی، جلوه‌ای از شکوه ایمان، همدلی اجتماعی و تعهد فرهنگی است که در بستر مراسم اربعین، با رنگی از عشق و وفاداری، معنا می‌گیرد.