از فعالیت سفرهخانه و کافهرستوران با تخلف عرضه قلیان در کاشان جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست مرکز بهداشت شهرستان کاشان گفت: یک سفرهخانه در محدوده میدان شورا و یک کافهرستوران در منطقه فین کاشان با تخلف بهداشتی و عرضه غیرقانونی قلیان مهر وموم شد.
پنجهشاهی افزود: در راستای اجرای سیاستهای سلامتمحور و پیشگیری از عوارض مصرف دخانیات، و پس از دریافت گزارشهای مردمی و تأیید تخلفات در بازرسیهای میدانی، این دو واحد صنفی با دستور مقام قضایی و همکاری نیروی انتظامی و اداره اماکن مهروموم شدند.
وی با هشدار درخصوص خطرات بهداشتی مصرف قلیان تأکید کرد: عرضه قلیان در اماکن عمومی، علاوه بر نقض صریح مقررات بهداشتی، سلامت عمومی را بهشدت تهدید میکند و نظارتهای مستمر در این زمینه با همکاری نهادهای مرتبط ادامه دارد.