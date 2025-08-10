به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار عباسعلی بهدانی فرد گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد هنگام گشت‌زنی و کنترل خودرو‌های عبوری در محور خروجی شهر یزد به یک دستگاه نفتکش اسکانیا که در حال حرکت بود مشکوک و آن را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از بازرسی از این نفتکش ۳۵ هزار لیتر گازوئیل که بدون مجوز قانونی و به صورت قاچاق بارگیری و به سمت شهر‌های جنوبی کشور حمل می‌شد را کشف کردند.