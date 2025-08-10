پخش زنده
فرمانده انتظامی استان یزد از کشف بیش از ۳۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بازرسی از یک دستگاه تریلی نفتکش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار عباسعلی بهدانی فرد گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد هنگام گشتزنی و کنترل خودروهای عبوری در محور خروجی شهر یزد به یک دستگاه نفتکش اسکانیا که در حال حرکت بود مشکوک و آن را برای بررسی متوقف کردند.
وی افزود: مأموران پس از بازرسی از این نفتکش ۳۵ هزار لیتر گازوئیل که بدون مجوز قانونی و به صورت قاچاق بارگیری و به سمت شهرهای جنوبی کشور حمل میشد را کشف کردند.