وزیر نیرو گفت: طرح آبرسانی به نوشهر و چالوس پیشرفت ۳۵ درصدی دارد و تأمین منابع مالی آن از مهمترین ملزومات است.

عباس علی آبادی در حاشیه بازدید از طرح آبرسانی به نوشهر، چالوس، هچیرود، مرزن آباد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ گفت: طرح‌های بسیار مهم برق و آب در استان مازندران در حال اجرا است.

او طرح آبرسانی به نوشهر و چالوس را یکی از این طرح‌ها دانست و افزود: این طرح بزرگ آبرسانی با در نظر گرفتن تصفیه خانه، تاکنون ۳۵ درصد پیشرفت کرده است.





وزیر نیرو ابراز امیدواری کرد طرح آبرسانی به شهرستان‌های چالوس، نوشهر، هچیرود، بخش مرزن آباد و روستا‌های منطقه هر چه زودتر به اتمام برسد.

علی آبادی گفت: این یک طرح ملی است و تأمین منابع مالی از مهمترین ملزومات آن می‌باشد.

او با بیان اینکه تسریع در اجرای این طرح، همکاری مردم را می‌طلبد، گفت: بخش زیادی از تملک زمین‌ها انجام شده است و مردم در ادامه اجرای این طرح، همکاری لازم را داشته باشند.





عملیات اجرایی این طرح آبان ۱۳۹۶ با پیش‌بینی اعتبار سه هزار میلیارد ریالی آغاز شده بود و قرار بود طی برنامه زمان‌بندی چهار ساله بهره‌برداری شود.