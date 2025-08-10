به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سعید بشیری تاکید کرد: موضوع سرویس مدارس که از سوی تاکسیرانی دنبال می‌شود از موارد مهمی است که دادستانی و دادگستری نیز امسال به صورت جدی به این مسئله وارد شدند و مسئول مستقیم درباره متخلفین این حوزه باز کرده اند.

معاون فرماندار تهران با بیان اینکه جلسات منظمی در فرمانداری تهران در مورد سرویس مدرسه برگزار شده است گفت: برابر گزارش دادستانی در جلسه شورای ترافیک فرمانداری موضوع هرگونه تخلفات احتمالی در حوزه سرویس مداری را به صورت اختصاصی پیگیری، رصد و برخورد می کند.

وی گفت: موضوع حمل و‌نقل ایمن دانش آموزان خط قرمز ماست و تلاشها بر این است که افرادی که صلاحیت و‌ آموزش های لازم دارند بکارگیری شوند.

بشیری تصریح کرد: امسال جلسات زودتر شروع شده و‌ هماهنگی در مجموعه تاکسیرانی و آموزش و‌ پرورش وجود دارد و‌ افرادی باید به کار گرفته شوند که ایمنی دانش آموزان را تامین کنند و انضباط در به کارگیری افراد تحت پوشش سامامه سپند باید باشد چرا که مجموعه رسمی برای سرویس مدرسه است.

وی در مورد مصوبه شناور سازی نیز با بیان اینکه شناورسازی ساعات کاری باید پیگیری شود، افزود : مصوبه ای بابت شناورسازی داریم اما در مورد مهرماه و‌ پیشنهادات جدید باید از طریق دولت اعلام شود.

وی در مورد برگزاری نمایشگاه ها هم با بیان اینکه مصوبه همه ساله داریم‌ که در دو‌ هفته اول مهرماه نمایشگاه برگزار نشود، گفت: پیگیر هستیم که مردم به صورت راحت تردد داشته باشند و‌ در هفته اول مهر برگزار نشود.

بشیری خاطر نشان کرد: باتوجه به حساسیت مسایلی که مطرح است شناور سازی ساعات ادارات اهمیت دارد اما خواهش ما از مجموعه شهرداری این است که با بررسی تمام سناریوهای مختلف و موثر در ترافیک پایتخت به یک رویکرد مشخص برسند.

وی افزود: به نظرم باید به یک‌جمع بندی برسیم که مبنی بر اینکه ۸۱ درصد بخش خصوصی در ترافیک اثر گذار است باید بررسی به نحوی باشد که بتوانیم این حجم را کنترل کنیم.

بشیری با بیان اینکه باید از چه ابزارهایی استفاده کنیم که کار پیش برود و از همین الان به دلیل محدودیت زمان مسئله باید جمع بندی بشود که بدانیم شناور سازی ساعات کاری هر صنف به چه صورت است، گفت: باید حرف همه دستگاه ها یکی باشد. همینطور برگزاری نمایشگاه ها باید طبق مصوباتی باشد که در دوره گذشته اعلام شد ۲ هفته دوم مهرماه برگزار بشود. اگر در روزهای ابتدایی مهر نمایشگاهی قرار است برگزار بشود باید از همین الان جلوی آن گرفته بشود.