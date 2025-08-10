مدیرکل صدا و سیمای مرکز یزد در بازید از روزنامه پیمان یزد تعامل روزنامه‌ها و رسانه‌های نوظهور با صدا و سیما را برای پیشرفت کشور، سازنده توصیف کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، کریمی در این بازدید که به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار انجام شد خبرنگاران را چشم و گوش بیدار جامعه دانست که نقش مهمی در آگاهی عمومی و حفظ امنیت روانی جامعه دارند و این مهم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به وضوح دیده شد.

مدیرکل صدا و سیما بیان دستاورد‌های کشور و دغدغه‌ها و مطالبات مردم را از وظایف مهم رسانه عنوان کرد.

ارکان، روزنامه نگار و مدیر مسئول روزنامه پیمان یزد هم گفت: این روزنامه نخستین روزنامه یزد بوده که ۳۲ سال است منتشر می‌شود.

ارکان گفت: روزنامه پیمان یزد در طول سالیان فعالیت سعی کرده بازگوکننده مشکلات مردم باشد و مطالبه آنها را به گوش مسئولان برساند.

در پایان از خبرنگاران و روزنامه نگاران روزنامه پیمان قدردانی شد.