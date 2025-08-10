پخش زنده
شاخص کیفی هوا در شهرستان آبادان همچنان در وضع قرمز قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بنابر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۸ روز یکشنبه نوزدهم مرداد بر اساس اندازهگیری ذرات معلق به میزان ۲.۵ میکرون، شاخص کیفی هوا در آبادان با ۱۵۵، شهرهای هندیجان و ماهشهر با ۱۶۲، رامهرمز با ۱۶۱، ملاثانی با ۱۶۰، سوسنگرد و اهواز با ۱۵۶ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی قرار گرفت.
این میزان در شهرهای شادگان با ۱۰۳، هفتکل با ۱۴۱، آغاجاری با ۱۴۰، بهبهان با ۱۱۵، شوش با ۱۰۹ و اندیمشک با ۱۰۷ میکروگرم بر متر مکعب رسید که نشان دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.