به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: در حال حاضر ۹ تیم بهداشتی شامل ۱۹ کارشناس بهداشت محیط، به زوار اربعین در مرز باشماق و دیگر نقاط استان خدمات می‌دهند.

بابک هدایی افزود: روز گذشته ۱۰۶ مورد بازرسی از مواکب و مراکز تهیه غذا، ۵۵ مورد نمونه‌گیری تست PCR از زائرین و خادمین و ۲ مورد کشف و معدوم‌سازی مواد خوراکی غیرمجاز انجام شد.

هدایی گفت: روز شنبه ۱۳۶ زائر اربعین از خدمات درمانی بهره‌مند شدند که ۱۳۰ نفر آنان مربوط به بیمارستان سیار مستقر در مرز باشماق مریوان بود.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان یادآور شد: روز قبل، ۱۲۷ نفر به صورت سرپایی درمان، سه نفر بستری و سه بیمار نیز از خدمات اورژانس استان بهره‌مند شدند.

هدایی گفت: ۲ زائر اربعین به بیمارستان امام خمینی دیواندره و یک نفر نیز به بیمارستان سینا کامیاران مراجعه کرد.