\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0639\u0634\u0642 \u0648 \u0627\u0631\u0627\u062f\u062a \u0628\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062d\u0633\u06cc\u0646 (\u0639)\u060c \u0645\u0648\u06a9\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0631\u0628\u0639\u06cc\u0646\u00a0 \u0644\u062d\u0638\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u062e\u062f\u0645\u062a \u0628\u0647 \u0639\u0627\u0634\u0642\u0627\u0646 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u063a\u0627\u0641\u0644 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u0645\u0627\u0646\u0646\u062f.\u00a0\n\n\n \u0645\u0648\u06a9\u0628 \u0647\u0627\u06cc \u0627\u0631\u0628\u0639\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u06a9\u0631\u0628\u0644\u0627\n