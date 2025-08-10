\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u0645\u0646\u0627\u0646\u060c\ufe0f \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0637\u0631\u062d \u0647\u0627\u06cc \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0633\u0644\u06cc\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0686\u0645\u0646 \u0645\u0635\u0646\u0648\u0639\u06cc\u0650 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0648\u0645\u062f \u0627\u0632 \u062a\u0648\u0627\u0628\u0639 \u0628\u062e\u0634 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u0647\u0631\u0647 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0631\u0633\u06cc\u062f.