به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روز سه شنبه هفته جاری ۵۰ دستگاه کامیون کمپرسی فاو با قیمت پایه ۶ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان عرضه می شود.

همچنین ۵۰ دستگاه کامیون کشنده فاو جفت محور با قیمت پایه ۵ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان و ۵۰ دستگاه کامیون کشنده تک محور با قیمت پایه ۵ میلیارد و ۸۰۴ میلیون تومان روی تابلو می روند.

تمامی این خودروها متعلق به شرکت سیباموتور بوده و تاریخ تحویل آنها ۱۹ مهر ماه اعلام شده است.