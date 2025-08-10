تکمیل آزمایشگاه تخصصی شرق کشور نیازمند ۵۸ میلیارد تومان
طرح آزمایشگاه تخصصی شرق کشور برای تکمیل به ۵۸ میلیارد تومان نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل دامپزشکی استان در نشست خبری گفت: طرح آزمایشگاه تخصصی شرق کشور از سال ۹۰ کلنگ زنی شده و هم اکنون حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
احمدی افزود: ۵۰ درصد بیماریهای بین انسان و دام مشترک است به همین دلیل یکی از الزامات افتتاح این طرح تشخیص به موقع بیماریهای مشترک بین انسان و دام و همچنین تخصیص به موقع بیماریهای دامی است.
وی با اشاره به اینکه این طرح جزو طرحهای اقتصاد مقاومتی استان محسوب میشود گفت: از سال ۹۰ تا ۱۴۰۳ اعتبار مصوب این طرح ۳۳ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۲۵ میلیارد تومان تخصیص یافته است.
مدیر کل دامپزشکی خراسان جنوبی افزود: کلنگ زنی این طرح بر اساس نیاز کشور به این پروژه و خدمات آن صورت گرفت.