به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل دامپزشکی استان در نشست خبری گفت: طرح آزمایشگاه تخصصی شرق کشور از سال ۹۰ کلنگ زنی شده و هم اکنون حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

احمدی افزود: ۵۰ درصد بیماری‌های بین انسان و دام مشترک است به همین دلیل یکی از الزامات افتتاح این طرح تشخیص به موقع بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و همچنین تخصیص به موقع بیماری‌های دامی است.

وی با اشاره به اینکه این طرح جزو طرح‌های اقتصاد مقاومتی استان محسوب می‌شود گفت: از سال ۹۰ تا ۱۴۰۳ اعتبار مصوب این طرح ۳۳ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۲۵ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

مدیر کل دامپزشکی خراسان جنوبی افزود: کلنگ زنی این طرح بر اساس نیاز کشور به این پروژه و خدمات آن صورت گرفت.