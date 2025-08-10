پخش زنده
امسال جوجه ریزی در مرغداریهای کازرون، بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی کازرون گفت: از ابتدای امسال تاکنون جوجه ریزی در مرغداریهای این شهرستان، بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه بوده است.
فرهمند آقایی افزود: در ۶ ماه قبل یک واحد پرورش مرغ گوشتی ۴۵ هزار قطعهای به مرغداریهای این شهرستان اضافه و مجموع مرغداریهای فعال به ۳۰ واحد رسیده است.
وی با بیان اینکه فعالیت این مرغداریها سبب ایجاد اشتغال مستقیم برای ۱۵۰ نفر شده است گفت: مجموع ظرفیت این واحدها بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه در یک دوره پرورش مرغ گوشتی است که ظرفیت تولید سالیانه گوشت سفید در این شهرستان حدود هشت هزار و ۷۰۰ تن است.
شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.