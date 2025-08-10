پخش زنده
قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور و نماینده ولیفقیه در استان خراسان رضوی، با هدف بررسی ظرفیتها و فرصتهای همکاری مشترک میان نهادهای فرهنگی و مذهبی با یکدیگر دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ در دیدار علی دارابی قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور با آیتالله سیداحمد علمالهدی، نماینده ولیفقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، دو طرف با اشاره به جایگاه ویژه مشهد و استان خراسان رضوی در تاریخ و فرهنگ ایران اسلامی، بر لزوم گسترش تعاملات، همافزایی و حمایت از برنامههای معرفی و پاسداشت میراث فرهنگی کشور تأکید کردند.
قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی در این دیدار با قدردانی از حمایتها و دغدغهمندی نماینده ولیفقیه در استان، گفت : مشهد و خراسان رضوی از غنیترین مناطق کشور در حوزه میراث فرهنگی، مذهبی و معنوی و قطب گردشگری زیارت است.