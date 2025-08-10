به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی گلشنی در جلسه ستاد استقبال از مهر با بیان اینکه امسال پنجمین سالی است که موضوع ترافیک مهرماه را مورد بررسی قرار می دهیم گفت: سعی کردیم که امسال از تجربیات سالهای گذشته استفاده کنیم تا شاهد بروز ترافیک کمتری باشیم.

وی با بیان اینکه کارگروه های مختلفی ذیل ستاد استقبال از مهر شکل گرفت، تصریح کرد: پیک ترافیکی ساعت ۷ تا ۹صبح در مهرماه ناشی از سفر تحصیلی و‌ شغلی است و اگر بتوانیم آنرا کنترل کنیم می توانیم بخش ز یادی از ترافیک را مهار کنیم.

وی با بیان اینکه ۶۲ درصد ترافیک از جنس سفرهای کاری است گفت: ۲۶ درصد سفرها هم تحصیلی است و موضوع شناورسازی ساعات کاری موثر بوده و به نظر می رسد تغییر ساعت کاری می تواند در کاهش تراکم ترافیک موثر باشد.

وی با تاکید بر اینکه براساس مصوبه شورای شهر دو هفته اول مهرماه ، مترو و‌ اتوبوس برای دانش آموزان و‌ دانشجویان رایگان است، افزود: این موضوع بار دیگر مورد بررسی و با ارجاع لایحه به شورای شهر پیگیری می شود .

گلشنی گفت: سه سال است که ما تصمیم میگیریم که نمایشگاهی در تهران به خصوص نمایشگاه بین الملی برگزار نشود اما در مهرماه پیش رو حداقل ۴ نمایشگاه برگزار خواهد شد که باید فکری به حال آن کرد.

وی در مورد شناورسازی ساعات کار ادارات با تاکید بر اینکه توزیع سفر مناسب تر خواهد بود گفت: پیشنهاد میشود که شناورسازی که دولت از اردیبهشت ماه آغاز کرده تا ۱۵ مهرماه ادامه داشته باشد تا عادات مردم تغییر نکند و بهم نریزد.