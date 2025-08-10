به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، بر اساس این اطلاعیه اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز مراسم اجتماع عزاداران حسینی و پیاده روی جامانگان اربعین در شهر کرج در پیاده راه امامـزاده حسن علیه السلام و امامزاده محمدعلیه السلام از ساعت ۹ صبح، بصورت اجتماع برگزار می شود.

در فردیس نیز این مراسم از مسجـد الزهراسلام الله علیها سه راه حافظیه تا فلکه چهارم از ساعت ۹ صبح، بصورت پیاده روی خواهد بود.

هشتگرد نیز از مقابل ناحیه مقاومت بسیج ساوجبلاغ تا امامزاده ینگی امام علیه السلام از ساعت ۹ صبح، بصورت پیاده روی مراسم جاماندگان اربعین حسینی را برگزار می کند.

این مراسم در نظرآباد در سه مسیر برگزار می شود. مسیر اول از مساجد، منازل وپایگاه‌های بسیج به سمت امامزادگان احمد ومحمود (ع) ، مسیردوم از حرم شهدای گمنام تنکمان به سمت امامزاده ابراهیم (ع) تنکمان و مسیر سوم از روستا‌های احمد آباد و صالحیه روستا‌های اطراف به سمت امامزاده جعفر (ع) ساعت ۱۰ صبح، بصورت پیاده روی خواهد بود.

اشتهارد نیز میزبان عزداران حسینی از امام زادگان‌ام کبری و‌ام صغری علیهما السلام تا امام زاده سلیمان علیه السلام به طول ۱۰کیلومتر – از ساعت ۹ صبح، بصورت پیاده روی خواهد بود.

چهارباغ نیز از همــــه مسیـرها به سمــت مسجد امام حسین علیه السلام، ملک آباد از مسجد جامع حضرت ابالفضل علیه السلام تا مسجد امام حسین علیه السلام ساعت ۱۰ صبح این مراسم برگزار می شود.

در شهر طالقان نیز این مراسم از مقابـــــل مسجــــــد روستــای منگلان به طرف مسجد روستای جوستان از ساعت ۷:۳۰ صبح، بصورت پیاده روی برگزار می شود.

در ماهدشت از میـدان آزادگان تا امامزاده بی بی سکینـه علیها السلام از ساعت ۸:۳۰ صبح، بصورت پیاده روی مراسم جاماندگان اربعین حسینی برگزار می شود و مشکین دشت از بانـک ملــــی تا مــــزار شهــــــدا از ساعت ۹ صبح، بصورت پیاده روی برگزار می شود.

در محمدشهر از ابتـدای بلوار حاج قاسم سلیمـانــی (همایون ویلا) تا امامزاده عبدالله علیه السلام از ساعت ۹:۳۰ صبح، بصورت پیاده روی و در مهرشهر به سمـــــت امامــــزاده طاهــــرعلیه السلام از ساعت ۹ صبح، بصورت پیاده روی خواهد بود.

در کمالشهر از میـــدان شهــرداری کمالشهـر تا مسجد جامع از ساعت ۱۰ صبح، بصورت پیاده روی و در گرمدره حرکــت از مسجد جامــع و مسجد صاحب الزمان به سمت گلزار شهدای گرمدره- از ساعت ۹ صبح، بصورت پیاده روی خواهد بود.

تنکمان نیز حرکــت عزاداران حسینی از شهـــدای گمنام شهــر تنکمـــان به سمت امامزاده ابراهیم علیه السلام – از ساعت ۸ صبح، بصورت پیاده روی خواهد بود.