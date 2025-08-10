به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این رویداد هنری با حضور رضا خوراکیان مدیر عالی حرم مطهر رضوی، محسن هوشمند رئیس اداره ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی، جمعی از هنرمندان مطرح کشوری و برخی مسئولان آستان قدس رضوی در مدرسه دو درب حرم مطهر رضوی افتتاح شد و تا پایان این هفته ادامه خواهد داشت.

مدیر ارتباطات و اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی در حاشیه این رویداد فرهنگی و هنری، گفت: این رویداد، ابتکاری ارزشمند در حوزه هنر دینی است که با هدف پاسداشت ایام محرم، اربعین و همچنین تجلیل از هنرمندان پیشکسوت انقلاب اسلامی برگزار شده است.

امیر خالقی ادامه داد: حدود ۴۰ روز پیش به همراه جمعی از هنرمندان پیشکسوت انقلابی تصمیم گرفته شد با همکاری آستان قدس رضوی، فضایی برای نمایش آثار هنری با موضوع عاشورا و محرم فراهم شود.

وی درباره اهمیت برگزاری این رویداد بیان کرد: این اقدام نه تنها فرصتی برای هنرمندان انقلابی است تا آثار خود را در یک مکان مقدس و تاریخی به نمایش بگذارند، بلکه به نوعی ترویج فرهنگ عاشورایی و ارزش‌های انسانی و اجتماعی مرتبط با آن است؛ از این رو مکان برگزاری این رویداد نیز در مدرسه‌ای تاریخی و هنری در نظر گرفته شد که به خوبی می‌تواند فضایی متناسب برای خلق و نمایش آثار هنری باشد.

خالقی بیان کرد: در این رویداد اساتید برجسته نقاشی از جمله کاظم چلیپا، محمدعلی رجبی دوانی، سیدحمید شریفی آل هاشم، خشایار قاضی‌زاده، حسین عصمتی، علیرضا خالقی، ناصر سیفی، علی وزیریان و علی پِتگر و بزرگان دیگر همچون سیدمهدی شجاعی، بهزاد بهزادپور حضور دارند.

این رویداد تا شب قبل از اربعین ادامه خواهد داشت و آثار تولید شده در پایان این دوره، رونمایی و به نمایش عمومی گذاشته می شود.