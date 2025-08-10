منتخب تصاویر مسابقه عکاسی هوایی ۲۰۲۵

مسابقه‌ی جهانی عکاسی هوایی ۲۰۲۵ مجموعه‌ای از عکس‌های برگزیده را معرفی کرده است که جهان را از زاویه‌ای متفاوت و تماشایی به‌تصویر می‌کشند. این رقابت برای اولین‌بار برگزار و با استقبال گسترده‌ای از عکاسان حرفه‌ای و علاقه‌مندان روبه‌رو شد. در این مسابقه، هر عکسی که از بالا گرفته شده باشد، چه با پهپاد، هواپیما یا حتی از بالای یک کوه، می‌تواند شرکت‌کننده باشد. همین آزادی باعث شده است تا مجموعه‌ای چشم‌نواز از عکس‌ها شکل بگیرد؛ از مناظر انتزاعی و شهری گرفته تا عکس‌هایی با پیام‌های محیط‌زیستی.

عکاس : دریافتی