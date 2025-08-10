پخش زنده
این اقامتگاه بومگردی با هدف توسعه گردشگری پایدار، معرفی معماری اصیل و بافت تاریخی بندرکنگ و همچنین ایجاد فرصتهای اشتغال برای جامعه محلی راهاندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان گفت : بندرکنگ یکی از کهنترین بنادر خلیج فارس با پیشینهای چند صدساله است که معماری بومی و کوچههای تاریخی آن جلوهای خاص به این شهر بخشیده است و این اقامتگاه بومگردی با بازسازی و مرمت یک خانه تاریخی، فضایی را فراهم کرده است تا گردشگران ضمن اقامت، با فرهنگ، آداب و رسوم و غذاهای محلی منطقه آشنا شوند.
عباس رئیسی با تأکید بر اهمیت حفظ هویت بومی در طرح های گردشگری افزود : اقامتگاههای بومگردی نقش مهمی در جذب گردشگران داخلی و خارجی دارند و علاوه بر ایجاد درآمد برای ساکنان محلی، موجب صیانت از میراث فرهنگی و زنده نگهداشتن سنتهای اصیل میشوند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان گفت : اداره کل میراثفرهنگی هرمزگان با حمایت از سرمایهگذاران و فراهم کردن زیرساختهای لازم، تلاش میکند ظرفیت اقامتگاههای بومگردی در استان را افزایش دهد تا گردشگران بتوانند تجربهای متفاوت و نزدیک به زندگی مردم بومی داشته باشند.