به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛قدرت موظف کارشناس بخش تحقیقات اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی بیشینه دمای ثبت شده تا قبل از ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ در شهرستان ارومیه را ۳۹.۹ درجه سلسیوس اعلام کرد، که در روز ۱۷ مرداد و با ثبت بیشینه دمای ۴۰.۶ درجه در ایستگاه هواشناسی فرودگاه ارومیه، رکورد دمای بیشینه مرکز آذربایجان غربی در طی دوره آماری از سال ۱۳۲۹ تاکنون و پس از ۷۴ سال شکسته شد.

وی در ادامه از ثبت رکورد‌های جدید دمایی شش شهرستان دیگر آذربایجان غربی در مرداد ماه سال جاری، از بدو تاسیس ایستگاه هواشناسی در این شهرستان‌ها تاکنون خبر داد که شامل: اشنویه (۴۱.۰ درجه سلسیوس)، پیرانشهر (۴۱.۳)، سلماس (۴۰.۹)، مهاباد (۴۳.۲)، میاندوآب (۴۱.۶) و نقده (۴۱.۸) می‌باشند.