به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان بوانات گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام گشت‌زنی به یک دستگاه وانت نیسان حامل بار مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ پرویز ارجمند افزود: با هماهنگی قضایی در بازرسی از آن خودرو هزار و ۳۵۰ کیلوگرم کود شیمیایی فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی بوانات با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش محموله کشف شده را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

شهرستان بوانات در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.