به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمانشاه، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور به همراه جمعی از مسئولان استان امروز یکشنبه از مرز بین‌المللی خسروی بازدید کرد.

سردار رادان در این بازدید با بیان اینکه خدمات رسانی از مرز خسروی نسبت به سال قبل بهبودی چشمگیر داشته است خاطر نشان کرد: مرز خسروی بهترین گزینه برای تردد زائران اربعین با امکانات کامل و هوای مناسب‌تر است.

فرمانده کل انتظامی کشور گفت: تاکنون بیش از سه میلیون زائر اربعین از کشور خارج شده و یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر نیز به کشور بازگشته اند.