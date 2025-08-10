وزارت کشور، ۹۰ دستگاه واگن از قرارداد منعقد شده ایران با چین را به مشهد اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر عامل شرکت قطارشهری مشهد گفت: قراردادی بین وزارت کشور و چین با محوریت شهرداری تهران در خصوص ساخت و تحویل ۶۹۰ دستگاه واگن منعقد شده است.

کیانوش کیامرز با بیان اینکه خط سوم مترو مشهد به ۲۱۰ دستگاه واگن نیازمند است، بیان کرد: هم اینک نیاز بخش اول این خط از میدان شهدا تا پایانه امام رضا (ع) از واگن‌های خط دوم تامین شده است.

مدیر عامل شرکت قطارشهری مشهد ادامه داد: ایستگاه‌های میدان شهدا، باب الجواد (ع) و پایانه امام رضا (ع) نیز به صورت یک سکویی فعال است و تا پایان سال ایستگاه بسیج نیز تکمیل و بهره برداری می‌شود.

کیامرز خاطرنشان کرد: در صورت تامین اعتبار و واریز اعتبار از محل فروش اوراق مشارکت تا شهریور ماه، سکوی دوم مسیر بخش اول خط سوم نیز در نیمه دوم سال جاری فعال خواهد شد.

مشهد پس از تهران دومین شهر کشور است که در سال ۱۳۸۹ به خط قطار شهری مجهز شد و هم اینک برای این کلانشهر چهار خط تعریف شده که خطوط یک و ۲ در حال بهره برداری است و خطوط سوم و چهارم نیز در دست ساخت است.