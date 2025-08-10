پخش زنده
امروز: -
در آستانه اربعین حسینی و با افزایش فعالیتهای خدماتی در مرز بازرگان، سرپرست فرمانداری ماکو به همراه ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجانغربی، حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، دادستان استان و جمعی از مسئولان محلی از موکبهای مستقر در مرز بازرگان بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در این بازدید، وضعیت خدماترسانی، امکانات رفاهی و اقدامات تدارکاتی برای استقبال از زائران حسینی بررسی شد و مسئولان بر لزوم تسهیل تردد، ارتقاء کیفیت خدمات و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی تأکید کردند.
به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، از آغاز موج ورود زائران اربعین تاکنون به بیش از ۸ هزار نفر از طریق مرز رسمی بازرگان وارد کشور شدهاند.
مرز بازرگان بهعنوان یکی از مهمترین مبادی ورود زائران اربعین در شمالغرب کشور، این روزها شاهد همدلی و همراهی دستگاههای مختلف اجرایی و قضایی برای خدمت بیمنت به عاشقان سیدالشهدا (ع) است.