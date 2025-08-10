پخش زنده
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با استناد به گزارش شاخص SPEI تیرماه ۱۴۰۴ گفت: ۵۳.۶ درصد از مساحت استان با خشکسالی بسیار شدید و ۳۶.۲ درصد دیگر با خشکسالی شدید مواجه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ نوربخش داداشی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: بر اساس پایش شاخص بارش-تبخیر و تعرق استاندارد (SPEI) در بازه ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه ۱۴۰۴، مجموع ۹۹.۷ درصد از مساحت استان درجاتی از خشکسالی را تجربه میکند.
وی افزود: ۵۳.۶ درصد از مساحت استان در شرایط خشکسالی بسیار شدید، ۳۶.۲ درصد خشکسالی شدید، ۸.۹ درصد خشکسالی متوسط و ۰.۸۷ درصد خشکسالی خفیف قرار دارد.
مدیر کل هواشناسی استان گفت: تنها ۰.۳ درصد از مساحت استان در محدوده شرایط نرمال بوده و هیچ بخشی از استان وارد محدوده ترسالی نشده است.
داداشی با بیان اینکه کاهش محسوس بارندگیها و افزایش دمای هوا دو عامل اصلی این شرایط هستند، اضافه کرد: ادامه این روند میتواند به منابع آبی، کشاورزی و پوشش گیاهی استان خسارت جدی وارد کند.
وی بیان کرد: از دستگاههای اجرایی و بهرهبرداران بخشهای مختلف از جمله کشاورزی انتظار میرود با مدیریت بهینه منابع آب و اجرای طرحهای سازگاری با کمآبی، اثرات خشکسالی را کاهش دهند.