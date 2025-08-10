به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این پرواز با مشارکت شرکت هواپیمایی آسمان با 97 مسافر از فرودگاه شاهرود به نجف اشرف انجام شد .

چهار پرواز رفت و برگشت از فرودگاه‌های بین‌المللی شهدای سمنان و شاهرود برای اعزام زائران اربعین حسینی به نجف اشرف برنامه‌ریزی شده است که دیروز نخستین پرواز از سمنان و امروز از شاهرود انجام شد.

احمد عجم نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی در مراسم بدرقه مسافران پرواز اربعین گفت: مشاکت مردم در استفاده از ظرفیت‌های پروازی فرودگاه شاهرود بر فعالیت این فرودگاه تاثیر گذار است .

دومین پرواز شاهرود به سمت نجف اشرف ساعت ۹:۳۰ صبح فردا با ۱۲۰ مسافر انجام می‌شود.