نخستین کاروان اربعین حسینی از فرودگاه شاهرود به مقصد نجف اشرف اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این پرواز با مشارکت شرکت هواپیمایی آسمان با 97 مسافر از فرودگاه شاهرود به نجف اشرف انجام شد .
چهار پرواز رفت و برگشت از فرودگاههای بینالمللی شهدای سمنان و شاهرود برای اعزام زائران اربعین حسینی به نجف اشرف برنامهریزی شده است که دیروز نخستین پرواز از سمنان و امروز از شاهرود انجام شد.
احمد عجم نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی در مراسم بدرقه مسافران پرواز اربعین گفت: مشاکت مردم در استفاده از ظرفیتهای پروازی فرودگاه شاهرود بر فعالیت این فرودگاه تاثیر گذار است .
دومین پرواز شاهرود به سمت نجف اشرف ساعت ۹:۳۰ صبح فردا با ۱۲۰ مسافر انجام میشود.