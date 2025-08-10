بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با همکاری وزارت ارتباطات، در اقدامی حمایتی، بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات را به بازی‌سازان مشارکت‌کننده در پویش ملی «همه بازی» که در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه دچار خسارت شده بودند، اختصاص می‌دهد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با هدف حمایت از فعالان صنعت بازی‌سازی که در ایام جنگ ۱۲ روزه تحمیلی با چالش‌های اقتصادی مواجه شدند، خبر از تخصیص تسهیلات ویژه‌ای داد. این تسهیلات که با همکاری و مساعدت وزارت ارتباطات تامین می‌شود، به شرکت‌های بازی‌سازی که در پویش ملی «همه بازی» مشارکت داشتند، تعلق خواهد گرفت.

احسان جازم، معاون حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، اعلام کرد که در مجموع بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای بازی‌سازان حاضر در این پویش درخواست شده است. این درخواست‌ها پس از بررسی خسارت‌های وارده به شرکت‌ها در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه به وزارت ارتباطات ارجاع گردیده و در حال حاضر با همکاری این وزارتخانه، فرآیند تخصیص تسهیلات در حال انجام است.

معاونت حمایت بنیادملی بازی‌های رایانه‌ای همچنین اشاره کرد که با توجه به همراهی و مساعدت وزارت ارتباطات، احتمال افزایش میزان این تسهیلات به رقمی بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال نیز وجود دارد. این اقدام بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در چارچوب رویکرد‌های حمایتی این نهاد از بازی‌سازان و در قالب یک ساختار حمایتی همگرا پیگیری می‌شود تا به پویایی و استقامت این بخش از صنعت کمک کند.