به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کهگیلویه و بویراحمد در نشست شورای مهارت گفت: متوسط نرخ اشتغال برای مهارت‌آموختگان فنی و حرفه‌ای در کهگیلویه و بویراحمد تنها ۳۶ درصد است که با نرم کشوری آن که ۶۳ درصد است ۴۳ درصد کاهش دارد.

فاطمه اسدی افزود: با وجود سرمایه‌گذاری برای آموزش مهارت آموزان در سراسر استان، به علت نبود زیرساخت‌های صنعتی در استان، فرصت‌های شغلی لازم برای جذب فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف فنی و حرفه ایی را محدود کرده است.

اسدی نبود صنایع کافی و متناسب با دوره‌های آموزشی فنی و حرفه ایی در استان را عامل اصلی این کاهش اشتغال مهارت آموزان در استان نسبت به میانگین کشوری دانست و اضافه کرد: بسیاری از افرادی که در حوزه مشاغل خانگی فعال هستند، به دلیل نداشتن بیمه، در آمار رسمی به عنوان شاغل محسوب نمی‌شوند و این امر یکی از عوامل کاهش آمار مهارت آموزان فنی حرفه ایی در استان است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان از پیگیری برای جذب ۳۵ میلیارد تومان اعتبار از محل مسئولیت‌های اجتماعی نفت خبر داد و گفت: باید با همکاری دستگاه‌ها، نیاز‌های آموزشی صنایع را شناسایی و دوره‌های آموزش فنی و حرفه ایی متناسب با این نیازها برگزار کرده تا بتوانیم نرخ جذب اشتغال در این حوزه را به استاندارد‌های کشوری نزدیک کنیم.

اسدی بر ضرورت همکاری سازمان برنامه و بودجه برای هدایت این منابع به سمت آموزش‌های کاربردی و مورد نیاز بازار کار تاکید کرد و افزود: همزمان با سراسر کشور طرح همنوا با هدف ارتقای مهارت آموزی با همکاری همه متولیان در کهگیلویه و بویراحمد اجرا می‌شود.

وی از پیشرفت کاری طرح‌های انرژی صحفه های خورشیدی در استان خبر داد و گفت: آموزش‌های مرتبط با این حوزه آغاز شده و صحفه های خورشیدی نیز نصب و به شبکه سراسری برق متصل شده‌اند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این جلسه توجه به آموزش‌های فنی و حرفه ایی را راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در استان دانست و گفت: کلاس‌ها و دوره های آموزشی فنی و حرفه ایی ضمن آسیب شناسی باکیفیت و متناسب با نیاز بازار کار برگزار شود.

رحمانی با بیان اینکه فقط ۴۰ درصد مهارت آموزان در کهگیلویه و بویراحمد وارد بازار کار می‌شوند افزود: افرادی که دوره‌های فنی و حرفه‌ای را فرا گرفته‌اند شناسایی و وارد بازار کار شوند.

وی با بیان اینکه براساس تفاهم نامه هر چه سریع‌تر اقدامات لازم در خصوص آموزش نیرو‌ها در مناطق نفت خیز صورت گیرد اضافه کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد با وجود اینکه یکی از استان‌های مستعد گردشگری است، اما در حوزه آموزش مربوط به بومگردی ضعیف است و باید در این زمینه اقدامات لازم انجام شود.

استاندار با اشاره به اینکه سهم گردشگری در استان ملموس نیست ادامه داد: نیرو‌های متناسب گردشگری را در استان شناسایی کرده و با ارائه آموزش‌های لازم می‌توان زمینه اشتغال آنان را در استان فراهم کرد.

رحمانی از آمادگی در خصوص همکاری برای اجرای طرح همنوا در استان خبر داد و گفت: استانداری آمادگی دارد برای اجرای هرچه بهتر طرح همنوا در استان همکاری کند.