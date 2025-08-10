خبرنگاران، روایتگران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
خبرنگاران از جمله قشرهای بودند که در اولین لحظات تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان به میدان آمدند و با بیان واقعیت ها، ضمن دعوت مردم به حفظ آرامش دشمن را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل
انسان های متعهدی که از جانشان هم برای رساندن صدای حقیقت دریغ نکردند.
در طول جنگ تحمیلی ۱۲روزه، ۱۲ نفر از خبرنگاران به شهادت رسیدند.