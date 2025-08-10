پخش زنده
در روزهای اخیر، محیطبانان استانهای مختلف ایران با تعهد و پشتکار مثالزدنی، در حفاظت از حیاتوحش و مقابله با تخلفات زیستمحیطی فعالیتهای گستردهای انجام دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما در استان خراسان شمالی، محیطبانان پناهگاه حیاتوحش میاندشت در گرمای طاقتفرسای تابستان با دمای ۴۵ درجه سانتیگراد به نظافت و پایش مستمر آبشخورهای حیاتوحش پرداختند تا منابع حیاتی آب برای جانوران حفظ شود. همچنین در منطقه حفاظتشده ساریگل این استان، با استفاده از دوربینهای دید در شب، تصاویر کمنظیری از پلنگ ایرانی ثبت شده است که نشاندهنده حضور این گونه ارزشمند در زیستگاه طبیعی است.
در استان سمنان، گشتهای شبانه محیطبانان پارک ملی توران تشدید شده است تا ورود آهوان به مزارع اطراف جلوگیری و پیامدهای زیستمحیطی کنترل شود. همچنین در شهرستان فیروزکوه استان تهران، تصویربرداری از پلنگ ایرانی در اثر طبیعی ملی تنگه واشی، نشانهای مثبت از پایش گونههای در معرض خطر است.
در شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی نیز مشاهده گربه کمیاب کاراکال که یکی از هشت گربهسان وحشی کشور است، تاییدی بر تنوع زیستی منطقه و تلاش محیطبانان در حفاظت از گونههای نادر به شمار میآید.
علاوه بر این، در پارک ملی و منطقه حفاظتشده سالوک، پنج گروه متخلف شکار غیرمجاز توسط محیطبانان شناسایی و دستگیر شدند که نشاندهنده عزم جدی در مقابله با تخلفات زیستمحیطی است.
این تلاشها، در حالی صورت میگیرد که محیطبانان با چالشهایی مانند گرمای شدید، خشکسالی و تهدیدات ناشی از شکار غیرمجاز روبهرو هستند، اما با تعهد به حفظ طبیعت و تنوع زیستی کشور، به فعالیتهای خود ادامه میدهند.
همچنین در استانهای مختلف مانند هرمزگان، گیلان، فارس و مازندران، محیطبانان با همکاری نیروهای انتظامی موفق به بازداشت دهها شکارچی و ضبط مقادیر قابل توجهی چوب جنگلی شدند. این اقدامات، نشانه عزم جدی مسئولان محیطزیست و محیطبانان برای مقابله با تخلفات زیستمحیطی و حفاظت از منابع طبیعی کشور است.
محیطبانان ایران، با وجود گرمای طاقتفرسا، خشکسالیهای مکرر، و تهدیدات ناشی از شکارچیان غیرمجاز، به طور شبانهروزی در تلاش برای حفظ جانوران و زیستگاههای طبیعی هستند. بسیاری از آنان در شرایط سخت آبوهوایی، دور از خانواده و در مناطق دورافتاده، مراقب زیستگاههای حساس کشور هستند تا نسلهای آینده نیز از این میراث طبیعی بهرهمند شوند.
با افزایش تهدیدهای زیستمحیطی در سراسر جهان، حفاظت از گونهها و زیستگاهها اهمیت ویژهای یافته است. حمایت و همکاری مردم، دولت و سازمانهای مردمنهاد میتواند به موفقیت بیشتر در این مسیر کمک کند. همچنین توجه به آموزش و آگاهیسازی عمومی درباره اهمیت حفاظت از طبیعت، کلید کاهش تخلفات و حفاظت پایدار است.