رئیس اداره دامپزشکی سیاهکل گفت: در بازرسیهای بهداشتی از ابتدای فصل تابستان تاکنون ۸۷۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیربهداشتی در این شهرستان معدوم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان ؛ میلاد فلاح دوست با اشاره به گرمای هوا و شروع فصل تابستان گفت: بازرسیهای بهداشتی کارشناسان این اداره بر مراکز تولید، توزیع و عرضه فراوردههای خام دامی، با دقت و حساسیت بیشتری پیگیری میشود.
وی افزود: از ابتدای فصل تابستان تاکنون ۸۷۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی تاریخ مصرف گذشته و یا غیر بهداشتی کشف و با دستور قضایی معدوم و ۵ نفر از متخلفان برای بررسی پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی از همشهریان سیاهکلی خواست تخلفات بهداشتی فرآوردههای خام دامی را به اداره دامپزشکی سیاهکل با شماره تماس ۴۱۳۲۲۰۶۹ -۰۱۳ اطلاع دهند.