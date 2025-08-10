به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، علی آقا بابایی محقق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد موفق شد دریک تحقیق ۴ ساله برای اولین باردرکشوراز پیله ابریشم دو نوع پروتئین را خالص سازی واستخراج کند که در حوزه مهندسی بافت و پزشکی بازساختی آن را بومی سازی کند.

به گفته‌ی وی پروتئین‌های فیبروئین سرسئین موثر‌ترین پروتئین‌هایی است که از پیله کرم ابریشم به دست می‌آید و بهترین وموثرترین پروتئین‌ها برای ترمیم پوست‌های آسیب دیده از جراحی‌ها، سوختگی‌ها، زخم‌ها وحتی آسیب‌های غضروفی است.

علی آقابابایی گفت: کارآزمایی بالینی این محصول برروی موش‌های آزمایشگاهی نشان داد که زمان ترمیم بافت‌های آسیب دیده از ۱۲۰ روز به ۳۰ روز نسبت به نمونه شاهد کاهش یافت.

وی افزود: کاهش یک سومی زمان ترمیم بافت آسیب دیده وقیمت یک سوم آن، مهمترین ویژگی‌های این محصول نسبت به نمونه‌های چینی وآمریکایی موجود در بازاراست.

دکتر فرشید خیری معاون پژوهشی وفن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد هم گفت: مجوز‌های تجاری سازی این محصول اعم از پروانه بهره برداری، ثبت علامت تجاری ونشان سیب سلامت این محوصل از سازمان غذا وداروکسب شده است وبه زودی وارد بازارمی شود.