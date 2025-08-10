پخش زنده
استاندار قزوین با اشاره به آمار حدود ۱۵ هزار زوج نابارور در استان، بر حمایت از زوجهای نابارور با بهرهگیری از ظرفیت بیمارستانهای دولتی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری در بازدید از مرکز درمان ناباروری بیمارستان ولایت، نرخ رشد جمعیت استان را یکی از مسائل اساسی و نگرانکننده خواند و اظهار داشت که در برخی شهرستانها این نرخ حتی از میانگین ۱.۵ درصدی استان نیز کمتر است.
وی با اشاره به آمار ۱۵ هزار زوج جوان نابارور، بر لزوم توجه جدی به مقوله ناباروری و ارائه خدمات حمایتی تاکید کرد.
استاندار خاطرنشان کرد که با توجه به هزینههای بالای درمان ناباروری، زوجهای جوان اغلب توانایی مالی مراجعه به بخش خصوصی یا حتی استانهای دیگر را ندارند؛ لذا تقویت ظرفیت بیمارستانهای دولتی در این زمینه حیاتی است.
وی همچنین از پیگیری تامین یک دستگاه مورد نیاز برای مرکز درمان ناباروری بیمارستان ولایت خبر داد تا زوجهای قزوینی بتوانند از خدمات تخصصی در داخل استان بهرهمند شوند.
نوذری گفت: رویکرد کلی استان، همسو با سیاستهای کلان کشور در حوزه جوانی جمعیت و فرزندآوری است و تلاشها بر تسهیل شرایط برای زوجهای جوان متمرکز خواهد شد.
تقویت مرکز ناباروری بیمارستان ولایت، راهکار افزایش نرخ باروری در قزوین
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به کاهش نرخ باروری در استان، مرکز درمان ناباروری بیمارستان ولایت را تنها مرکز دولتی و اصلی استان دانست و بر ضرورت تقویت آن تاکید کرد.
طاهراحمدی با بیان اینکه هزینههای درمان ناباروری در بخش خصوصی بسیار بالاست، حمایت از این مرکز دولتی با تعرفههای پایینتر را راهکاری کلیدی برای کمک به زوجهای نابارور و افزایش نرخ باروری در قزوین عنوان کرد.
وی با بیان اینکه این مرکز از سال ۱۴۰۱ راهاندازی شده و سه سال به زوجهای نابارور خدمات ارائه داده است، ابراز امیدواری کرد که با قول مساعد استاندار برای کمک به تقویت مرکز، شاهد افزایش ظرفیت و تجهیزات کامل آن باشیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین همچنین اشاره کرد که تاکنون بیش از ۲۰۰ تولد در این مرکز برای زوجهای نابارور رقم خورده است.