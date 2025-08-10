پخش زنده
تیم کاتا جودوی قم در جایگاه دومی رقابتهای قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، تیم قم در فرم کودوکان گوشین جوتسو رده سنی بزرگساللن این رقابتها با ترکیب محمدحسن سالاری و محمدرضا صحرایی نشان طلا را کسب کرد. در فرم کیمه نوکاتا بزرگسالان هم قم با ترکیب محمدمهدی افشار و محسن محمدی صاحب نشان برنز شد.
در فرم جونوکاتا رده سنی جوانان نیز امیرحسین قلیچخانی و سیدمحمدمیزعبدالباقی در ترکیب تیم قم صاحب نشان برنز شدند.
در رده بندی تیمی هم قم با مجموع یک طلا و سه برنز در جایگاه دومی قرار گرفت.
رقابتهای کاتاجودو قهرمانی کشور و انتخابی تیمملی با حضور ۱۴۰ کاتارو از سراسر کشور به میزبانی گرگان برگزار شد.