نشست خبری وزیر دفاع با خبرنگاران و اصحاب رسانه

صبح امروز ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۴ وزیر دفاع در نشستی صمیمی با اصحاب رسانه و خبرنگاران حوزه دفاع و امنیت، بر نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در انتقال روایات دفاع مقدس و روشنگری در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن تأکید کرد. در این مراسم که همزمان با روز تجلیل از خبرنگاران برگزار شد، از زحمات و ایثارگری‌های اصحاب رسانه در پوشش اخبار حوزه امنیت ملی تقدیر شد. وزیر دفاع با اشاره به تلاش‌های خبرنگاران در شرایط سخت، گفت: شما همانند رزمندگان دوران دفاع مقدس، امروز در خط مقدم جنگ نرم ایستاده‌اید و روایتگر حقایق هستید. این مراسم با اهدای لوح تقدیر و یادبود به خبرنگاران برتر حوزه دفاعی به پایان رسید.
