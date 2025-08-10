دفتر آمار مرکزی کویت اعلام کرد صادرات ایران به این کشور در سه ماهه نخست ۲۰۲۵ با رشد ۱۹ درصدی به ۱۱۶ میلیون دلار رسیده است.

به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما،، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی دفتر آمار مرکزی کویت نشان می‌دهد تجارت این کشور با ایران در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۵ رشد ۱۶ درصدی داشته و به ۱۳۰ میلیون دلار رسیده است.

ارزش تجارت ایران و کویت در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۱۱۲ میلیون دلار اعلام شده بود.

بر اساس این گزارش صادرات ایران به کویت در ماه‌های ژانویه تا مارس ۲۰۲۵ با رشد ۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۱۱۶ میلیون دلار رسیده است. ایران در ماه‌های ژانویه تا مارس ۲۰۲۵ بالغ بر ۹۷ میلیون دلار کالا به کویت صادر کرده بود.

اما واردات ایران از کویت در سه ماهه ۲۰۲۵ کاهش ۷ درصدی داشته و از ۱۵ میلیون دلار در سه ماهه ۲۰۲۴ به حدود ۱۴ میلیون دلار در این دوره رسیده است.

تراز تجاری دو کشور در سه ماهه ۲۰۲۵ به میزان ۱۰۲ میلیون دلار به نفع ایران بوده است.

بر اساس این گزارش ایران طی سه ماهه نخست ۲۰۲۵ در میان کشور‌های صادرکننده به کویت در رتبه ۱۸ و در میان کشور‌های واردکننده از کویت نیز در همین رتبه قرار داشته است. چین بزرگترین صادرکننده کالا به کویت در این دوره و امارات بزرگترین واردکننده از کویت بوده‌اند.