در آئین گرامیداشت صدای حقیقت که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، از جمعی از اصحاب رسانه در استان کردستان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مراسم، مسئول نماینده ولی فقیه در سپاه بیت المقدس کردستان با اشاره به اینکه تغییرنظام و تسلیم مردم از اهداف دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه کشورمان بود گفت: رسانه نقش خوبی در مشخص کردن ابعاد پنهان و آشکار دشمن در ایفاء کرد.

حجت الاسلام والمسلمین توکلی با تاکید بر اینکه اصحاب رسانه بر اساس بیانات رهبری و ضرورت‌های منطقه باید دستاورد‌های نظام را هر چه بیشتر تبیین کنند گفت: حرکت در مقابل خواست دشمنان، تولید محتوا، رساندن صدای مظلومان به دنیا و داشتن گفتمان واحد از مهمترین وظایفی است که خبرنگاران برای رساندن صدای حقیقت به جهانیان باید مورد توجه قرار دهند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان هم با گرامیداشت یاد ۱۲ شهید خبرنگاردر جنگ ۱۲ روزه گفت: نقش رسانه و خبرنگاران در جنگ و قبل از هر واقعه‌ای به عنوان طلایه داران حقیقت نقشی تعیین کننده است.

سردار رضایی به تجاوز رژیم صهیونی علیه کشورمان در یک جنگ ترکیبی با هدف ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت اشاره کرد و افزود: با رهبری‌های حکیمانه رهبری، وحدت و انسجام ملی امروز بیش از هر زمان دیگر شاهد اقتدار نظام اسلامی در دنیا و ضعف و ناتوانی رژیم کودک کش صهیونی هستیم.