با تلاش مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر بیش از ۳ هزار قرص غیر مجاز و روانگردان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی کاشان گفت: در اجرای طرح ارتقای امنیت محل محور و برخورد با فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر، در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی داخل منزلش اقدام به توزیع و فروش قرصهای غبرمجاز و روانگردان میکند، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.
سرهنگ ایرج کاکاوند افزود: در بازرسی از واحد مسکونی، تعداد ۳ هزار و ۱۰۰ عدد قرص روانگردان و غیر مجاز کشف شد.
سرهنگ کاکاوند با تاکید بر اینکه مواد مخدر ریشه و عامل اصلی بسیاری از جرایم است، خاطرنشان کرد: امروز دشمن درصدد تخریب بنیان خانوادهها با استفاده از ترغیب نوجوانان و جوانان و گرایش آنها به مصرف مواد مخدر است که به والدین توصیه میشود با ایجاد یک فضای صمیمی و ارتباط عاطفی در محیط خانواده از آلوده شدن فرزندان خود به این بلای خانمان سوز پیشگیری کنند.