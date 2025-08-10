مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی گفت: با نصب ۵۱۷ کنتور هوشمند در ادارات، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی استان، میزان اخطار و قطع برق دستگاه‌های پرمصرف به ۱۱ مورد در ماه کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ محمدرضا رمضانی گفت: کنتور‌های هوشمند امکان قطع خودکار برق ادارات پرمصرف را فراهم کرده و این موضوع موجب شده تا دستگاه‌ها برای جلوگیری از قطع برق، مدیریت مصرف را جدی بگیرند.

وی با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی افزود: همه نهاد‌های دولتی موظف به رعایت الگوی مصرف هستند و در صورت تداوم مصرف بی‌رویه، با قطع برق مواجه خواهند شد تا تأمین برق سایر بخش‌ها دچار مشکل نشود.

رمضانی تاکید کرد: بهینه‌سازی مصرف تنها به بخش اداری محدود نیست و مشترکان کشاورزی و صنعتی نیز به کنتور‌های هوشمند مجهز شده‌اند که روند مصرف آنها به‌طور مستمر پایش می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به افزایش مصرف برق در پی گرمای شدید هوا افزود: خراسان شمالی وارد فاز اعمال محدودیت‌های جدی شده و مدیریت مصرف در سراسر استان تشدید شده است.

خراسان شمالی بیش از ۴۲۰ هزار مشترک برق دارد که ۳۴۸ هزار مشترک آن بخش خانگی هستند.