به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان در دیدار با مدیران مراکز جهاد دانشگاهی استان با اشاره به اینکه باید اولویت‌های مورد نیاز استان شناسایی شود گفت: با شناسایی این اولویت‌ها، دانشجویان جهاد دانشگاهی باید نسبت به رفع مشکلات و ارائه راه حل‌های مورد نیاز اقدام کنند.

آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب درخصوص توسعه اقتصاد دریا محور گفت: با پویایی اقتصاد دریا محور، استان پیشرفت اقتصادی قابل توجهی خواهد داشت.

وی به مشکلات اساسی استان اشاره کرد و گفت: جهاد دانشگاهی باید با استفاده از توانمندی‌های استادان و دانشجویان نخبه برای رفع مشکلات پسماند و زباله، آب آشامیدنی و زراعی و دیگر مشکلات استان راهکار ارائه دهد.

رییس سازمان جهاد دانشگاهی استان هم در این نشست گفت: دو مولفه انقلابی بودن و برخورداری از حداقل‌های کارآفرینی از جمله ویژگی هاییست که دانشجویان جهاد دانشگاهی باید از آن برخوردار باشند.

هادی مدبری افزود: سال گذشته جهاد دانشگاهی استان توانست مقام دوم را در برنامه فرهنگی کشور به خود اختصاص دهد.