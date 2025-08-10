پخش زنده
نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: جهاد دانشگاهی به عنوان واحد دانشگاهی جهادی و انقلابی باید در جهت رفع مشکلات کشور تلاش کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان در دیدار با مدیران مراکز جهاد دانشگاهی استان با اشاره به اینکه باید اولویتهای مورد نیاز استان شناسایی شود گفت: با شناسایی این اولویتها، دانشجویان جهاد دانشگاهی باید نسبت به رفع مشکلات و ارائه راه حلهای مورد نیاز اقدام کنند.
آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب درخصوص توسعه اقتصاد دریا محور گفت: با پویایی اقتصاد دریا محور، استان پیشرفت اقتصادی قابل توجهی خواهد داشت.
وی به مشکلات اساسی استان اشاره کرد و گفت: جهاد دانشگاهی باید با استفاده از توانمندیهای استادان و دانشجویان نخبه برای رفع مشکلات پسماند و زباله، آب آشامیدنی و زراعی و دیگر مشکلات استان راهکار ارائه دهد.
رییس سازمان جهاد دانشگاهی استان هم در این نشست گفت: دو مولفه انقلابی بودن و برخورداری از حداقلهای کارآفرینی از جمله ویژگی هاییست که دانشجویان جهاد دانشگاهی باید از آن برخوردار باشند.
هادی مدبری افزود: سال گذشته جهاد دانشگاهی استان توانست مقام دوم را در برنامه فرهنگی کشور به خود اختصاص دهد.