رئیس سازمان حج و زیارت گفت: حدود ۸۰ درصد ظرفیت پیش بینی شده برای سفر عمره طی ماه‌های ربیع الاول و ربیع الثانی، تکمیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا بیات رئیس سازمان حج و زیارت گفت: سازمان حج و زیارت پیش بینی کرده است برای دو ماه آینده، ۳۰ هزار نفر عمره گزار، ثبت نام کنند و تاکنون ۸۰ درصد این ظرفیت تکمیل شده است.

وی ادامه داد: ظرفیت‌های استانی ما خیلی سریع‌تر پر می‌شود، اما تهران با شیب ملایم تری ظرفیت‌ها تکمیل می‌شود.

رئیس سازمان حج گفت: زوج‌های جوان همچنان امکان ثبت نام برایشان فراهم است.

بیات تاکید کرد: پدر و مادر‌هایی که از سال ۱۳۹۰ فیش ثبت نام دارند و بعد از آن، صاحب فرزند شده باشند، برای فرزندانشان نیاز به فیش جدید نیست و فرزندانشان بدون فیش می‌توانند ثبت نام کنند.

وی اضافه کرد: ایستگاه‌های پروازی ما در عربستان، مدینه و طائف است و سفر زائران عمره گزار راحت‌تر خواهد بود.



