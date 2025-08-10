پخش زنده
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: حدود ۸۰ درصد ظرفیت پیش بینی شده برای سفر عمره طی ماههای ربیع الاول و ربیع الثانی، تکمیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا بیات رئیس سازمان حج و زیارت گفت: سازمان حج و زیارت پیش بینی کرده است برای دو ماه آینده، ۳۰ هزار نفر عمره گزار، ثبت نام کنند و تاکنون ۸۰ درصد این ظرفیت تکمیل شده است.
وی ادامه داد: ظرفیتهای استانی ما خیلی سریعتر پر میشود، اما تهران با شیب ملایم تری ظرفیتها تکمیل میشود.
رئیس سازمان حج گفت: زوجهای جوان همچنان امکان ثبت نام برایشان فراهم است.
بیات تاکید کرد: پدر و مادرهایی که از سال ۱۳۹۰ فیش ثبت نام دارند و بعد از آن، صاحب فرزند شده باشند، برای فرزندانشان نیاز به فیش جدید نیست و فرزندانشان بدون فیش میتوانند ثبت نام کنند.
وی اضافه کرد: ایستگاههای پروازی ما در عربستان، مدینه و طائف است و سفر زائران عمره گزار راحتتر خواهد بود.