در مراسمی با حضور معاون امور استانهای سازمان صداوسیما، "بهروز طالبنژاد" به عنوان مدیرکل صداوسیمای استان همدان معرفی و از خدمات کیوان الوندی مدیرکل سابق این رسانه استانی قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم که با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، مدیران کل استان، مدیران و کارکنان صداوسیمای استان همدان برگزار شد؛ نماینده ولی فقیه در استان، با اشاره به ظرفیتهای تمدنی این استان، بر ضرورت معرفی این ارزشها در سطح ملی تأکید کرد.
آیتالله حبیب الله شعبانی موثقی، با بیان اینکه همدان به عنوان مرکز ارزشهای تمدنی کشور، ظرفیتی منحصربهفردی دارد از مدیرکل جدید صداوسیما خواست تا با برنامهریزی دقیق، و بهره مندی از ظرفیت رسانه، این گنجینه فرهنگی را بیش از پیش معرفی کند.
وی با تشکر از تلاشهای بیوقفه اصحاب رسانه در جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی تصریح کرد: صدای انقلاب اسلامی، صدایی برگرفته از ملت است و هیچگاه خاموش نخواهد شد؛ دشمن میخواست با حمله به شبکه خبر، صدای جمهوری اسلامی را خاموش کند، اما مقاومت و هوشیاری شما این توطئه را ناکام کرد.
استاندار همدان هم بر نقش محوری رسانه در پیشبرد اهداف توسعهای و تقویت وفاق ملی تأکید کرد و گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، صداوسیمای همدان از نخستین ساعات تجاوز دشمن تا امروز، با انعکاس واقعیتها و تقویت روحیه مقاومت، نقش آفرینی بی بدیلی کرد.
حمید ملانوری شمسی افزود: مدیریت مطلوب نیازمند پیوست رسانهای قوی است تا ارتباط معنادار بین مسئولان و مردم شکل گیرد.
نایب رئیس مجلس و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم گفت:دشمن با ایجاد آشفتگی اطلاعاتی در پی تضعیف وحدت ملی است و رسانهها با بررسی دقیق اخبار باید در مقابل این جنگ روانی بایستند.
حمیدرضا حاجی بابایی با هشدار درباره راهبرد دشمن برای ایجاد تردید در جامعه گفت: آمریکا در ایجاد تفرقه داخلی ناکام مانده و اکنون به جنگ رسانهای روی آورده است و مردم باید برای ناکامی دشمن در این عرصه و کارزار رسانهای، اخبار را از رسانههای داخلی و ملی پیگیری کنند.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان هم بر نقش حیاتی رسانه ملی درانتقال امید، آگاهی و نشاط اجتماعی تأکید کرد و گفت: رسانه همتراز قوای سه گانه است و به عنوان قوه چهارم، اکسیژن توسعه را به جامعه تزریق میکند
اکبررنجبرزاده افزود: قدرت دفاعی ما زمانی اثرگذار است که رسانهها ایستادگی ملت را بازتاب دهند.
معاون امور استانهای رسانه ملی هم با اشاره به سفرهای متعدد خود به استان گفت: همدان با پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی، الگوی تمدن و فرهیختگی است.
علیرضاکیخا افزود: روایت ویژگیهای چنین استانی کاری سخت، اما ارزشمند است که بر دوش مدیرکل صداوسیما قرار گرفته است و انتظار داریم با مدیریت جدید، صداوسیمای همدان نهتنها به رسانهای نمونه تبدیل شود، بلکه الهامبخش دیگر استانها نیز باشد.
کیوان الوندی مدیر کل سابق این مرکز هم با اشاره به مدیریت بحرانهایی مانند کمآبی و جنگ رسانهای اخیر، از تولید بیش از ۵۰ مستند درباره شهدای همدان و پوشش گسترده رویدادهای استانی در شبکههای ملی خبر داد. بهروز طالب نژاد مدیرکل صداوسیمای همدان نیز گفت: رسانهها نقش بیبدیلی در روایت واقعیتها دارند و مسئولیت جدید خود را در رسانه استانی ماموریتی در خط مقدم خواند.
بهروز طالب نژاد، مدیرکل جدید صداوسیمای استان همدان متولد ۱۳۵۱ در همدان، دانش آموخته دکتری مدیریت راهبردی در دانشگاه دفاع ملی، کار خود را از سال ۱۳۷۷ در صدا وسیمای استان همدان آغاز کرد. او پیش از این مشاور اجرایی رئیس خبرگزاری صداوسیما، دبیرستاد انتخابات مراکز استانهای صداو سیما و سرپرستی اداره کل اخبار استانهای خبرگزاری صداوسیما را بر عهده داشته است.
مدیر خبر، مدیرتفاسیر و برنامههای سیاسی صداوسیمای استان همدان، و معاونت خبر مراکز همدان و کرمانشاه از دیگر مسئولیتها و سوابق اجرایی و رسانهای بهروز طالب نژاد مدیرکل جدید صداوسیمای استان همدان است.