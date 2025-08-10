به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، مسابقات بوکس قهرمانی آسیا در رده‌های سنی جوانان (U۱۹) و امید (U۲۲) به میزبانی کشور تایلند و در سالن ۶۰۰۰ هزار نفری سرپوشیده هوامارک در شهر بانکوک در حال برگزاریست.

امروز (یک شنبه ۱۹ مردادماه) علی چهره قانی نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم تیم جوانان کشورمان در فینال این رقابت‌ها به مصاف «آدیلت تورتوبک» قزاقستان رفت و به طلای این دوره از رقابت‌ها دست یافت. چهره قانی برای رسیدن به طلای آسیا ابتدا در نخستین مبارزه نماینده ترکمنستان را شکست داده بود و پس از شکست نماینده امارات به نیمه نهایی این مسابقات راه یافته بود. در نیمه نهایی به مصاف نماینده کشور تایلند رفت و با اقتدار نماینده میزبان را شکست داد و به فینال مسابقات قهرمانی آسیا راه یافت.

در دیگر اوزان نمایندگان کشورمان در نهایت چهار مدال برنز کسب کردند. در وزن ۵۰ کیلوگرم مهدی روزبهانی، در وزن ۶۵ کیلوگرم اشکان هاشمی، در وزن ۷۰ کیلوگرم محمدصالح مصباحی و در وزن ۹۰+ کیلوگرم عباس گرشاسبی در رده سنی جوانان مدال برنز این رقابت‌ها را کسب کردند. ترکیب تیم جوانان اعزامی به قهرمانی آسیا به این شرح است: ۵۰ کیلوگرم: مهدی روزبهانی ۵۵ کیلوگرم: امیررضا سلطانی ۶۰ کیلوگرم: علی چهره‌قانی ۶۵ کیلوگرم: اشکان هاشمی ۷۰ کیلوگرم: محمدصالح مصباحی ۷۵ کیلوگرم: مهدی سبزی ۹۰ کیلوگرم: آرمین شاه‌بایی ۹۰+ کیلوگرم: عباس گرشاسبی

هدایت تیم بوکس جوانان ایران را رضا مهدی‌پور (سرمربی)، مرتضی سپهوند و ایمان طیبی (مربیان) برعهده دارند.