ارائه خدمات ۴۰ پایگاه فوریتهای پزشکی لرستان به زائران اربعین
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان از ارائه خدمات ۴۰ پایگاه فوریتهای پزشکی این استان به زائران اربعین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سخنانی با اشاره به ارائه خدمات دانشگاه علوم پزشکی لرستان به زائران اربعین، اظهار داشت: از یک ماه قبل با برگزاری جلسات متعدد آماده خدماترسانی به زوار اربعین هستیم و در این زمینه هم از نظر پرسنلی، تجهیزاتی و دارو پیشبینیهای لازم صورتگرفته و آماده هستیم.
جلالالدین امیری گفت: آموزشهای بهداشتی لازم از طریق کانالهای اطلاعرسانی روابطعمومی به مردم داده شده و توصیههای موردنیاز چه در بحث مصرف مواد غذایی، آب آشامیدنی، گرمازدگی و وسایل و لباس مناسب سفر ارائه شده است.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ادامه داد: ۱۴ تیم بازرسی بهداشت محیط، ۱۳ واحد آزمایشگاه آب، ۱۳ کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر، شش دستگاه آمبولانس با ۱۸ تکنیسین فوریتهای پزشکی، یک فروند بالگرد با چهار تکنیسین و خلبان، ۴۰ پایگاه فوریتهای پزشکی در مسیر زائران اربعین آماده خدماترسانی به زائرین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند و همچنین ۸۰ نفر از دانشجویان دانشگاه به اربعین حسینی امسال اعزام شدهاند.