قیمت نفت تحت تأثیر افزایش عرضه اوپکپلاس و اعمال تعرفههای تجاری از سوی آمریکا، شدیدترین کاهش هفتگی را در یک ماه گذشته تجربه کرد و به ۶۶ دلار در ازای هر بشکه رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قیمت نفت خام برنت دریای شمال در پایان معاملات هفته گذشته با کاهش نزدیک به ۵ درصدی در مقایسه با هفته قبل به ۶۶ دلار و ۵۹ سنت به ازای هر بشکه رسید. بهطور کلی در طول هفته گذشته، قیمت نفت تحت تأثیر عوامل کاهنده قرار داشت و روند نزولی را طی کرد.
ازجمله مهمترین عوامل کاهش قیمت نفت در هفته گذشته میتوان به «تصمیم هشت عضو اوپکپلاس مبنی بر تسریع در لغو کاهش عرضه داوطلبانه اضافه نفت در ماه سپتامبر»، «آغاز دریافت تعرفههای بالاتر از سوی دولت آمریکا بر کالاهای وارداتی از دهها شریک تجاری» و «تأیید خبر دیدار ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه با دونالد ترامپ» اشاره کرد.
هشت عضو اوپکپلاس، در نشست دوشنبه هفته گذشته (۱۲ مرداد) تصمیم گرفتند روزانه ۵۴۸ هزار بشکه از کاهش عرضه داوطلبانه اضافه خود را از ماه سپتامبر به بازار برگردانند. این اقدام که بهمعنای لغو کامل کاهش عرضه داوطلبانه اضافه روزانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکهای است، پس از ماهها انتظار و تعلیق صورت گرفت. اعضای این ائتلاف اقتصاد مطلوب و کاهش ذخیرهسازیها را از دلایل تصمیم خود اعلام کردند.
با این حال برخی تحلیلگران معتقدند افزایش واقعی عرضه از سوی هشت کشور اوپکپلاس که از ماه مارس برنامه کاهش تولید خود را کنار گذاشتهاند، حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز تخمین زده میشود، زیرا اعضای دیگر این ائتلاف هم پس از تولید مازاد بر سهمیه پیشین، تولید خود را کاهش دادهاند.
تعرفههایی که بازار نفت را از نفس انداخت
از سوی دیگر، سازمان گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، پس از هفتهها تعلیق در مورد نرخهای نهایی تعرفه ترامپ و مذاکرات فشرده با شرکای تجاری اصلی، دریافت تعرفههای بالاتر را از بامداد پنجشنبه (۱۶ مرداد) آغاز کرد. اتفاقی که قیمت نفت را از قله ۷۲ دلاری به پایین کشید و آغازگر افت ادامهدار قیمت نفت در هفته گذشته شد. کارشناسان معتقدند این سیاست، چشمانداز تقاضای نفت را بیش از پیش کاهش داده و سبب افت بیشتر قیمت نفت میشود.
پیش از این، واردات آمریکا از بسیاری کشورها مشمول تعرفه پایه ۱۰ درصدی بود. از آوریل ۲۰۲۵، همزمان با اعلام نخستین نرخهای تعرفه، دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا چند بار طرح خود را بازنگری کرد و برای برخی کشورها نرخهای بسیار بالاتری در نظر گرفت ازجمله ۵۰ درصد برای کالاهای برزیل، ۳۹ درصد برای سوئیس، ۳۵ درصد برای کانادا و ۲۵ درصد برای هند.
در این میان، هشت شریک تجاری اصلی آمریکا که حدود ۴۰ درصد از مبادلات تجاری این کشور را در اختیار دارند، ازجمله اتحادیه اروپا، ژاپن و کرهجنوبی با ترامپ به توافقهای چارچوبی در زمینه تجارت و سرمایهگذاری رسیدند و نرخ تعرفه پایه برای آنها به ۱۵ درصد کاهش یافت، همچنین انگلیس روی نرخ ۱۰ درصد توافق کرد و کشورهایی مانند ویتنام، اندونزی، پاکستان و فیلیپین توانستند کاهش نرخها را به سطح ۱۹ یا ۲۰ درصد قطعی کنند.
تحریمها علیه نفت روسیه، تنها سیگنال افزایشی هفته
هرچند اعلام خبر دیدار ترامپ با پوتین در جمعه پیشرو، بهعنوان نشانهای از احتمال کاهش یا پایان تنش میان اوکراین و روسیه، در هفته گذشته اثر کاهشی بر قیمت نفت داشت، اما از طرف مقابل، تهدیدهای مکرر رئیسجمهوری آمریکا علیه خریداران نفت روسیه، از عواملی بود که مانع از ریزش بیشتر قیمتها در بازار نفت شد.
ترامپ روز چهارشنبه (۱۵ مرداد) اعلام کرد که در ۲۱ روز آینده، ۲۵ درصد تعرفه جداگانه برای کالاهای هندی بهدلیل خرید نفت روسیه از سوی این کشور آسیای جنوبی اعمال میشود. رئیسجمهوری آمریکا افزون بر این، چین بهعنوان بزرگترین خریدار نفت خام روسیه را هم به وضع تعرفههایی مشابه هند تهدید کرده است. با این حال، برخی تحلیلگران پیشبینی میکنند با وجود تهدیدهای تعرفهای، چین و هند همچنان به خرید نفت از روسیه ادامه دهند.