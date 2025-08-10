سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی یزد : پرونده حمل سه هزار و ۳۰۰ لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت، رسیدگی و برای متخلف این پرونده ، سه میلیارد و ۶۸۵ میلیون ریال جزای نقدی تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، منصور انصاری گفت: پرونده حمل سه هزار و ۳۰۰ لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش یک میلیارد و ۲۲۸ میلیون ریال در شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان میبد رسیدگی شد.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی یزد افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز اعلام و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۵۶ میلیون ریال جزای نقدی ۲ برابرارزش سوخت محکوم کرد.

انصاری گفت: شعبه همچنین یک میلیارد و ۲۲۸ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش تخلف، برای خودروی حامل سوخت قاچاق به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت سه میلیارد و ۶۸۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد، حکم صادره با گذشت مراحل قانونی در واحد اجرای احکام شهرستان میبد اجرا و پرونده مختومه شد.

منصور انصاری اضافه کرد: ماموران پلیس آگاهی شهرستان میبد این محموله قاچاق را از یک دستگاه کامیون کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند.