استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به نقش مهم تشکل های کارگری و کارفرمایی در برقراری تعادل بین کار و تولید، گفت: تشکل های کارگری و کارفرمایی حلقه های واسط میان جامعه و مدیریت کلان هستند.

نقش مهم تشکل های کارگری و کارفرمایی در برقراری تعادل بین کار و تولید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نشست جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری با تشکل های کارگری و کارفرمایی و کانون بازنشستگان استان برگزار شد.

وی با اشاره به همکاری و هم افزایی بین بخشی بر ساخت مجتمع تفریحی و فرهنگی برای بازنشستگان در استان تاکید کرد و گفت: کانون ها و قطب‌های گردشگری متعددی در همه شهرستان ها داریم تلاش شود تا مجتمع فرهنگی و تفریحی برای بازنشستگان ایجاد شود.

مردانی در این نشست با قدردانی از خدمات ارزشمند بازنشستگان طی سال‌های خدمت، آنان را سرمایه‌های معنوی و ذخایر گران‌بهای تجربه و تعهد خواند و تأکید کرد: سال‌ها تلاش صادقانه، ایثار و خدمت این عزیزان میراثی ارزشمند است که نسل‌های آینده از آن بهره‌مند خواهند شد.

وی با اشاره به جایگاه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور افزود: این سازمان نه تنها یک نهاد خدماتی، بلکه پشتوانه‌ای مطمئن برای ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور است و استمرار آن نیازمند همدلی، همکاری و مشارکت همه ارکان تصمیم‌گیر و اجرایی استان است.

آقای مختاری مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان افزود: پارسال هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان تعهد سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگان انجام شده است.

در پایان، نمایندگان بازنشستگان با تشکر از توجه استاندار، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی خود ارائه کردند.