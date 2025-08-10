به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری متن پیام آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت استاد محمود فرشچیان، نگارگر برجسته اصفهانی و از نام‌آورترین چهره‌های هنر نگارگری ایران را به عموم مردم ایران و جامعه هنری کشور تسلیت عرض می‌کنم. آن مرحوم، هنر ارزنده خود را درخدمت به مفاهیم و ارزش‌های دینی و مذهبی قرار داد و با طراحی تابلوی عصر عاشورا و طرح ضریح منور امام رضا -علیه‌السلام- که از ماندگارترین آثار هنری تاریخ ایران است، عمق ارادت و توجه خود به ارزش‌های الهی را به نمایش گذاشت.

از درگاه خداوند متعال برای این چهره ماندگار هنر ایرانی-اسلامی، رحمت و مغفرت و برای همه بازماندگان، وابستگان، شاگردان و ارادتمندان به آن مرحوم، صبر و اجر مسألت دارم.



سید هاشم حسینی بوشهری