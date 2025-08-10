استاندار همدان وضعیت خدمات رسانی موکب‌ها را به زائران اجتماع اربعین حسینی بررسی و از خادمان ابا عبدالله الحسین ع قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی گفت: امسال برای خدمات رسانی به زائران ابا عبدالله الحسین در استان همدان ۱۹۰ موکب در مسیر‌های رفت و برگشت زائران مستقر شده‌اند.

وی افزود: در این موکب‌ها توزیع نوشیدنی و غذایی گرم، خدمات بهداشتی، اسکان، درمانی و رفاهی فراهم شده است.

به گفته وی استان همدان در مسیر عبور زائران ۱۶ استان است و پیش بینی می‌شود ۶ میلیون زائر از خدمات موکب‌های استان بهره‌مند می‌شود.